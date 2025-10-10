La Fecha FIFA llegó a la Liga MX y es una pausa que puede tomarse de dos maneras en Chivas: por un lado, permitirá a varios jugadores recuperarse de cara al cierre de fase regular y la Liguilla; pero por el otro corta el buen momento del equipo, que los hizo conseguir una racha de tres triunfos consecutivos y que lo tienen dependiendo de sí mismo para seguir subiendo en la Tabla General.

Afortunadamente, el Rebaño Sagrado sí tendrá actividad y jugará un “amistoso” ante el América en el Tour Rebaño 2025, en el cual muy probablemente los rivales busquen la revancha después de que el Clásico Nacional de Liga fuera un triunfo rojiblanco. Eso sí, Gabriel Milito deberá hacer algunos cambios en la alineación titular, pues hay varias bajas por lesiones y convocatorias a Selecciones Nacionales, aunque afortunadamente afectan poco al 11 inicial.

Óscar Whalley tomará el lugar de Raúl Rangel, quien está en Selección Mexicana

El movimento más claro que habrá en el cuadro titular será el de Óscar Whalley, quien tiene prácticamente seguro jugar de inicio el partido contra los azulcremas, pues Raúl Rangel está en la Selección Mexicana, luchando por la titularidad para el Mundial. Esta rotación no debería causar mayor problema, pues si bien el Tala se ha ganado con creces ser el primer portero en el Rebaño Sagrado, Whalley es un arquero bastante talentoso.

Miguel Tapias podría ser el elegido para ocupar el lugar de Luis Romo

Una baja que sí preocuparía a Gabriel Milito si este fuera un partido oficial es la de Luis Romo, también llamado a Selección Mexicana. Romo se ha convertido en el ‘play-maker’ de Chivas, siendo por mucho el jugador que más pases exitosos da en el equipo y además uno de los que más da en toda la Liga MX. Su lugar podría ser ocupado por Miguel Tapias, a quien Milito le ha dado varias oportunidades este torneo, aunque otra opción podría ser Gilberto Sepúlveda.

Piojo Alvarado sigue lesionado, Santiago Sandoval seguirá en esa posición

La situación de Roberto Alvarado no ha mejorado del todo: el Piojo sigue cargando con un esguince en el tobillo sufrido precisamente en el partido contra el América en Liga MX. Si bien esta lesión aparentemente no fue grave, sí requería un periodo de recuperación de al menos un mes, por lo que estaría regresando a las canchas a mediados o finales de octubre. Santiago Sandoval es quien ha estado ocupando su lugar, por lo que también lo haría mañana.