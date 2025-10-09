Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana, habló sobre la competencia en la portería rumbo al Mundial de 2026 y dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado. Aunque Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel parecen ser los principales candidatos para la titularidad, el Vasco aseguró que el arco del Tri sigue completamente abierto y que todos los guardametas deben mantener la exigencia al máximo.

“Solo por convocatorias da la sensación que Malagón y Tala pueden ser titulares y estaría yo buscando un tercero. Pero como se los digo a ellos, no se relajen. No está nada escrito, porque dicen ‘Javier está buscando un tercero’, no. Estoy buscando el uno, el dos y el tres, la portería hoy mismo no tiene dueño”, declaró Aguirre en entrevista para Fox Sports, subrayando que las actuaciones en los próximos meses, tanto en clubes como en amistosos internacionales, serán determinantes para definir la jerarquía de arqueros en la Selección.

El mensaje del experimentado estratega llega en un momento clave para Raúl Rangel, quien atraviesa un gran momento con Chivas y ha ganado presencia en las últimas convocatorias del Tri. Su crecimiento técnico, personalidad y liderazgo lo han puesto en el radar del cuerpo técnico como una opción real de competencia para Malagón, quien parece seguir liderando la carrera para ser titular en el Mundial.

La portería mexicana vive, así, un panorama más abierto de lo que muchos esperaban, con porteros como Guillermo Ochoa, Julio González, Sebastián Jurado o hasta Carlos Acevedo, quien recientemente parece recuperar su mejor nivel, en espera de una oportunidad. Aguirre insistió en que las puertas están abiertas para todos, pero que el desempeño constante será lo que marque la diferencia rumbo a 2026.

Lo que deben mejorar Chivas y el Tala Rangel urgentemente en el Apertura 2025

En el caso de Rangel, uno de los puntos a trabajar con Chivas sigue siendo la solidez defensiva del equipo. El Rebaño ha recibido goles en prácticamente todos sus partidos del torneo —solo Tigres y Puebla se fueron en blanco ante ellos—, por lo que mejorar en ese aspecto podría ser clave para que “Tala” consolide su candidatura a la titularidad en la Selección Mexicana.