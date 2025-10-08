Raúl Tala Rangel, portero de Chivas y de la Selección Mexicana, habló con confianza y madurez en la previa del duelo amistoso que México sostendrá este sábado ante Colombia a las 7:00 pm. El arquero del Rebaño Sagrado reconoció el nivel del rival sudamericano, destacando la importancia del encuentro para medir el crecimiento del equipo nacional bajo las órdenes de Javier Aguirre.

“Colombia es de los equipos más fuertes de Sudamérica. Va a ser un encuentro muy completo en cuanto a exigencia, a nivel, nos va a ayudar mucho a lo que buscamos con Selección”, declaró el guardameta rojiblanco, quien ha sido una de las gratas sorpresas en la convocatoria tricolor. Rangel subrayó que enfrentar a selecciones de alto calibre permitirá al equipo fortalecer su mentalidad y ritmo de competencia.

El duelo ante los cafetaleros se perfila como una gran oportunidad para varios jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el Tri. En ese sentido, Tala se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a sus actuaciones con Chivas y su seguridad bajo los tres palos, mostrando que puede ser una opción real para el futuro de la portería mexicana.

Tala Rangel confirma cuál es la mayor fortaleza de la Selección Mexicana

Además del aspecto deportivo, Rangel destacó el gran ambiente que se vive en el vestidor de la Selección Mexicana. “Tenemos mucha unión, hemos hecho una muy bonita familia, el entendimiento que tenemos es muy bueno y eso se ha demostrado; se generó en estas concentraciones”, afirmó el portero, dejando ver que el buen clima en el Tri ha sido clave para fortalecer la confianza y el compromiso del equipo nacional.