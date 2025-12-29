Raúl Rangel atraviesa quizás el mejor momento de su carrera y su nombre ya aparece en el radar mundialista de la Selección Mexicana rumbo a 2026. Consolidado como portero titular de Chivas, el guardameta rojiblanco busca sumarse a una lista reducida de arqueros ligados al Guadalajara que han representado al Tricolor en Copas del Mundo, un registro histórico en el que figuran únicamente cuatro nombres.

El primer antecedente se remonta a mediados del siglo pasado con Jaime Gómez, arquero de Chivas que formó parte de las convocatorias de México para los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. En ambas ediciones fue suplente y no disputó minutos, debido a la presencia de Antonio “La Tota” Carbajal, pero su inclusión lo convirtió en el primer portero rojiblanco en integrar planteles mundialistas con la Selección Mexicana.

Ignacio Calderón es uno de los porteros más importantes en la historia de México (Jam Media)

El caso más destacado es el de Ignacio Calderón, histórico guardameta del Guadalajara, quien fue titular de México en los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970. Especialmente en la Copa del Mundo celebrada en casa, Calderón disputó todos los partidos del Tri y firmó una actuación memorable al mantener su arco imbatido durante más de 300 minutos, siendo pieza clave en el avance de México hasta los cuartos de final, un logro inédito hasta entonces.

Décadas más tarde apareció Luis Ernesto Michel, quien fue convocado al Mundial de Sudáfrica 2010 mientras defendía el arco de Chivas. En aquella justa, Michel ocupó el rol de tercer portero del plantel mexicano y no tuvo participación en cancha, ya que el cuerpo técnico eligió como opciones principales a Óscar Pérez y Guillermo Ochoa. Aun así, su convocatoria representó un reconocimiento a su rendimiento sostenido en el club rojiblanco.

El cuarto nombre en esta lista es Alfredo Talavera, portero formado en las fuerzas básicas de Chivas, quien representó a México en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Aunque no disputó esas Copas del Mundo como jugador del Guadalajara, su origen rojiblanco lo coloca dentro del grupo de arqueros surgidos del club que alcanzaron la máxima cita internacional con la Selección Mexicana.