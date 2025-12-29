Chivas disputó este domingo su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026 visitando al Irapuato, duelo en el que el Rebaño Sagrado mostró un funcionamiento convincente y parece estar listo para el inicio del torneo. Sin embargo, quedó en evidencia que no todos los futbolistas están al 100%, ya que, pese a haber estado en la pretemporada en Barra de Navidad, no fueron tomados en cuenta para este encuentro, lo que encendió algunas alarmas.

El caso más conocido es el de Diego Campillo, de quien ya se sabía que no estaría listo para el arranque del Clausura 2026, ya que continúa con la recuperación de su fractura en el pie y podrá volver a las canchas hasta finales de enero, como mínimo. Por otra parte, Armando González también era una situación más o menos prevista, pues arrastraba una lesión desde el cierre del Apertura 2025 que incluso lo dejó fuera del duelo de vuelta contra Cruz Azul, y al no estar al 100%, se prefirió no arriesgarlo ante Irapuato.

Castillo y Campillo estuvieron descartados contra Irapuato.

A estos nombres se sumaron José Castillo y Fernando “Oso” González, quienes fueron descartados de último momento y no viajaron con el equipo a Irapuato. De esta manera, Chivas tiene actualmente cuatro futbolistas lesionados que son habituales titulares en el esquema de Gabriel Milito y que forman parte de la columna vertebral del equipo, al tratarse del delantero centro, el mediocentro de contención y dos defensores centrales.

Por ahora, el único jugador totalmente descartado para el inicio del Clausura 2026 es Diego Campillo, ya que desde un inicio se sabía que su recuperación se extendería hasta enero o febrero. En el caso de Hormiga González, Oso González y José Castillo, su situación es distinta: se mantienen en duda, pero de momento nada indica que estén completamente fuera para la Jornada 1 ante Pachuca en el Estadio Akron.

En el próximo partido de Chivas ante Atlas veremos si hay jugadores recuperados

Chivas enfrentará al Atlas el sábado 3 de enero, y será entonces cuando se podrá observar si algunos de los lesionados logran recuperarse y reciben minutos o si el cuerpo técnico decide seguirlos cuidando para el inicio del torneo. Faltan menos de dos semanas para el debut oficial y será la primera gran prueba para Gabriel Milito, de quien se espera que el equipo llegue más lejos en el Clausura 2026 y pelee seriamente por el título en Liguilla.