El Clásico Nacional encuentra a las Chivas de Guadalajara en un momento inmejorable desde lo futbolístico. Con paso perfecto en las primeras cinco jornadas del Clausura 2026, líder del torneo y con una identidad cada vez más marcada, el Rebaño se prepara para recibir al América con la ilusión de cortar una racha que ya se extiende por casi una década: volver a vencer a su máximo rival como local en fase regular.

La última vez que Guadalajara logró imponerse en casa ante las Águilas por torneo de liga fue en el Clausura 2017. Aquella noche, el Rebaño se llevó el triunfo por 1-0 gracias a un penal convertido por Ángel Zaldívar, en un partido cerrado, intenso y cargado de tensión, como suele marcar la historia de este enfrentamiento.

Desde entonces, Chivas y América se han enfrentado en siete ocasiones en Guadalajara por fase regular, con un saldo desfavorable para los rojiblancos: cuatro empates y tres victorias azulcremas. Las única excepción dentro de este periodo fueron el triunfo en cuartos de final del Apertura 2020 con gol de “Chicote” Calderón para el 1-0 en la ida, además del triunfo en la Concachampions del año pasado, también 1-0 y por el juego de Ida.

Aquel equipo que venció al América en 2017 tuvo como titulares a Rodolfo Cota en el arco; Oswaldo Alanís, Jair Pereira, Edwin Hernández y Jesús Sánchez en defensa; José Vázquez, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro en el mediocampo; mientras que en ofensiva aparecieron Ángel Zaldívar, Alan Pulido y Javier López. Varios de esos nombres quedaron ligados para siempre al recuerdo del último festejo rojiblanco en casa ante el acérrimo rival.

Nueve años después, con un plantel renovado, un entrenador que ha devuelto la confianza y un presente que invita a soñar, Chivas tendrá una nueva oportunidad para cambiar la historia frente a su gente. El contexto parece ideal; ahora, el desafío será trasladar ese gran momento al partido que más pesa.