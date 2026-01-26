Durante varios años, el periodista Álvaro Morales se consolidó como uno de los principales antagonistas mediáticos de Chivas. Desde la pantalla de ESPN, el analista construyó un personaje frontal, crítico y provocador que lo convirtió en una especie de villano habitual para la afición rojiblanca, incluso durante la etapa de Matías Almeyda como entrenador.

Sin embargo, lejos de un odio personal, el propio Morales acaba de revelar que su relación con el entrenador argentino fue mucho más cordial de lo que muchos imaginaban y que, contra toda lógica, hubo al menos dos momentos en los que deseó ver ganador al Rebaño. En un podcast con Chema Garrido, Morales contó que Almeyda sí lo atendía cuando a otros periodistas no y que incluso lo consideraba “un caso especial”.

Tras una charla directa en la que discutieron sus críticas al proyecto deportivo de Chivas, ambos acordaron una especie de trato: si el Rebaño eliminaba a Toluca en la semifinal del Clausura 2017, Almeyda le concedería una entrevista mano a mano. “Le dije: ‘Mire señor, no tengo nada contra usted, hagamos una cosa, deme una entrevista. Si ganamos contra Toluca te la doy’. Creo que fue el único momento que quería que ganara Chivas”, confesó.

Morales recordó que, contra su propio discurso habitual, esa serie le generó una contradicción interna. Por un lado, quería mantener su narrativa crítica; por el otro, necesitaba que Chivas avanzara para realizarle la entrevista al entrenador argentino. “Eso también lo he dicho públicamente”, agregó, subrayando que ese deseo no tenía que ver con simpatía por el club, sino con una promesa concreta que terminó cumpliéndose tras el pase a la final y la posterior entrevista en Verde Valle.

Álvaro Morales apoyó a Chivas en la Copa Libertadores ante Boca

El otro momento en que Álvaro Morales quiso que Chivas ganara fue en el recordado duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores. Según relató, su postura no tuvo que ver con el Rebaño, sino con la actitud del conjunto argentino hacia la prensa mexicana. “Muchos de Boca Juniors no daban ni entrevistas ni notas, se sentían eurocentralistas… entonces yo quería que ganara Chivas”, explicó, recordando aquel partido en el que anotaron futbolistas como Bofo Bautista y en el que, por una vez, se alineó con el lado rojiblanco.

La entrevista de Álvaro Morales con Matías Almeyda