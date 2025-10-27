Los ánimos están por el cielo para la afición rojiblanca, después de la goleada por 4-1 en el Clásico Tapatío frente a Atlas. Las Chivas de Guadalajara lograron no sólo la victoria ante los grandes rivales, sino que ya están en puestos de Liguilla directa gracias a su envión de cinco victorias en los últimos seis partidos del Apertura 2025.

Aunque el triunfo sobre los Zorros trajo la mala noticia por lo ocurrido con Diego Campillo, el trabajo de Gabriel Milito ha hecho ilusionar de nueva cuenta a la afición del Guadalajara. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, los fanáticos se entusiasman por el rendimiento del equipo y también por una particular coincidencia.

La última vez que Chivas ganó los dos clásicos, terminó siendo campeón de la Liga MX… ¡con un DT argentino! (Imago7 / Especial)

Y es que después de mucho tiempo, las Chivas volvieron a ganar los dos clásicos en un mismo torneo: primero fue el Nacional ante América, por 2-1; luego, la goleada contra el Atlas. La última vez que esto había sucedido fue en el Clausura 2017, cuando el Rebaño terminó coronándose campeón de aquel torneo bajo la tutela de Matías Almeyda.

En aquella oportunidad, primero tocó derrotar al Atlas en el Estadio Jalisco, por 2-1 gracias a los goles de Ángel Zaldívar y Orbelín Pineda. Luego, fue el turno de vencer a las Águilas por 1-0, gracias a otro gol de Zaldívar, en el Estadio Akron, por la Jornada 7. Por si fuera poco, es otra vez un entrenador argentino el que pone a soñar a la afición rojiblanca.

Los cuatro DT’s que ganaron los dos clásicos en su primer torneo con Chivas

Por si fuera poco, Gabriel Milito igualó una marca que sólo tenían otros tres entrenadores de Chivas en torneos cortos, pues ganó ambos clásicos en su primer certamen al frente del Guadalajara. Anteriormente, quienes lo lograron fueron Hans Westerhof, John van’t Schipt y el mencionado Matías Almeyda.