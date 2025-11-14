La derrota en el Clásico Nacional Femenil por la semifinal de ida del Apertura 2025 golpeó pero no quebró al entrenador rojiblanco, Antonio Contreras. Tras la derrota por 0-2 en el Estadio Akron, el estratega español dejó claro que a pesar de la desventaja, el Rebaño mantiene la convicción intacta.

“Seguir creyendo. Quedan 90 minutos”, comenzó Antonio Contreras, convencido de que su equipo tiene argumentos para revertir la eliminatoria. El entrenador rojiblanco explicó que los errores propios condicionaron el resultado: “Me da pena porque los dos goles… el balón lo teníamos nosotros”, lamentó. “Era un pase más y continuar la jugada. Son errores que te cuestan un partido, pero de los que hay que aprender”.

Contreras también reconoció que la visita impuso condiciones: “Su medio campo fue superior, daban tres pases y superaban líneas”. Asimismo, consultado por la falta de solidez y la ausencia del juego asociado que sí mostró Chivas en cuartos ante Toluca, el técnico fue autocrítico: “Hoy no fuimos capaces de dar tres pases consecutivos. Nos faltó valentía y tener más el balón”, admitió. Aun así, insistió en que no todo pasa por los fallos propios: “También tuvimos un rival valiente que no nos puso las cosas fáciles”.

Pese al mal primer tiempo, Contreras remarcó que el equipo reaccionó en la segunda mitad: “Intentamos corregir, tomamos medidas, y el equipo salió más ordenado”, explicó. Incluso, recordó que esta Liguilla ya le demostró al grupo su capacidad de recuperación: “El día de Toluca también cometimos errores, los corregimos y mejoramos el partido de vuelta”.

Antonio Contreras ve posible la remontada de Chivas Femenil

Antes de despedirse, Contreras fue contundente: no piensa renunciar a la idea de remontar. “Si yo no creyera, no pagamos bus, ni avión, ni hotel. Lo dije ante Toluca y se sacó. Y sigo creyendo que se puede sacar”, afirmó. “En un partido pasan 40 mil cosas… Vamos a creer. Vamos a dar un voto de confianza. Y arriba las Chivas”.