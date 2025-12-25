Chivas Femenil se convirtió durante muchos años en uno de los clubes con más impulso a las fuerzas básicas, de donde surgieron muchas futbolistas mexicanas con talento que lo han demostrado tanto con la camiseta rojiblanca como fuera de la institución, en donde esta campeona con el Rebaño acaba de anunciar su retiro de las canchas.

Cynthia Rodríguez, canterana del Guadalajara y que fue parte del plantel que consiguió el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del 2021-22, anunció el fin de su ciclo como futbolista profesional pese a que apenas tiene 22 años de edad.

“En la vida hay que tomar decisiones difíciles, y sin duda ésta es una de ellas. Cierro una etapa muy importante en mi vida, el ser futbolista profesional. Desde pequeña, como aficionada, aspiré a llegar a las canchas donde llegué a ver partidos que me emocionaban, que me hacían gritar, y que me hacía ilusión el querer estar ahí; y que gracias a Dios y al apoyo incondicional de mis padres lo pude cumplir.

“Pero cuando hay algo que ya no disfrutas, creo firmemente en que la vida se encarga de mostrarte el camino por dónde seguir, y ahora me toca enfocarme en una nueva etapa que pienso disfrutar al máximo. El futbol fue muy caprichoso para mí, pero agradezco cada experiencia, aprendizaje y sueños que, aunque algunas veces creí que era algo inalcanzable, Dios me permitió poder vivirlo”, fue parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer la noticia.

¿Cómo fueron los comienzos de Cynthia Rodríguez en Chivas Femenil?

La mediocampista se ganó su lugar en el primer equipo desde el 2019 cuando fue integrada a la pretemporada rojiblanca junto a otras juveniles, en donde se ganó la confianza del entrenador Ramón Villa Zevallos, que era el timonel del chiverío femenil en aquel momento, ascendiendo a la escuadra de Liga MX Femenil.

¿Cómo fue el ciclo de Cynthia Rodríguez en el futbol profesional?

La futbolista inició su carrera con el Guadalajara y debutó en el Clausura 2021, en donde formó parte del plantel campeón en el Clausura 2022 y el Campeón de Campeones 2021-22, saliendo de la institución de cara al Apertura 2023, marchándose a préstamo a Santos Laguna.

Un año después, regresó al Guadalajara en búsqueda de su revancha, pero no pudo ganarse la titularidad y terminó abandonando el redil de manera definitiva en de cara al Clausura 2025, encontrando cabida en Puebla donde participó todo el año hasta que decidió ponerle fin a su carrera.