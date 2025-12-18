Chivas Femenil está viviendo una reestructuración, por lo que se están suscitando múltiples altas y bajas en este mercado de fichajes de cara al Clausura 2026, en donde se habría confirmado que Gabriela Valenzuela se quedará con la rojiblanca durante dos años más.

La habilidosa futbolista que puede desempeñarse como extremo o como lateral, se ha ganado la confianza del entrenador Antonio Contreras, ha llegado a un acuerdo con la directiva para alargar su estadía en el conjunto tapatío hasta el 2027.

“El Club Deportivo Guadalajara ha dado un gran paso al frente al renovar a una de las jugadoras más representativas de su plantel. Gabriela Valenzuela extendió su contrato con Chivas Femenil hasta el 2027, como reconocimiento a su trayectoria, su rendimiento constante y su aporte al crecimiento deportivo del equipo”, se explicó en el comunicado.

“Nostalgia de saber que la institución me sigue queriendo aquí y esperan más de mi. Si en algún momento me toca irme, que sea con otro campeonato. Pensar en los retos que me tienen aquí, tratar de ir por otro título, seguir peleando y creciendo como futbolista, como persona y aprender de mis compañeras. Aprovechar el tiempo que tengo aquí”, declaró la habilidosa futbolista a Chivas TV.

¿Cuáles son los números de Gaby Valenzuela en Chivas Femenil?

La habilidosa futbolista que puede desempeñarse como extremo y ahora como lateral, ha participado en 168 partidos, acumulando 10 mil 228 minutos, en los que ha marcado un total de 27 goles.