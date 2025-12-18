Las Chivas de Guadalajara ya pusieron primera con el foco puesto en dejar atrás el último semestre y poder sentar bases firmes de cara a lo que viene en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ya inició formalmente la pretemporada bajo la conducción de Gabriel Milito: el lunes la plantilla reportó para pruebas médicas y este miércoles la delegación emprendió el viaje rumbo a Colima.

En ese contexto, se confirmó el primer amistoso para el Guadalajara en su preparación rumbo al próximo torneo. El mismo será ante Irapuato, el próximo domingo 28 de diciembre, en el Estadio Sergio León Chávez, una plaza con histórica y que promete tener un marco importante para lo que será el regreso rojiblanco a la actividad formal.

El choque ante la Trinca Fresera aparece además como una buena oportunidad para empezar a ver en cancha las primeras ideas del entrenador, repartir minutos y evaluar estados individuales luego de la puesta a punto física. Además, Irapuato eligió a Benjamín Sánchez, ex Chivas, como jugador para promocionar el encuentro junto a Armando González.

Para Chivas, este amistoso marcará el inicio de una seguidilla de ensayos que buscarán llegar con ritmo competitivo al arranque del Clausura 2026. El Rebaño realizará en Colima la parte más intensa de los trabajos físicos, antes de regresar a Verde Valle para continuar ajustando cargas y sumando trabajos tácticos.

Chivas jugará un cuadrangular en Jalisco

Por otro lado, tras el amistoso ante Irapauto, Chivas tendrá más compromisos de preparación. El Rebaño participará de la Copa Pacífica Centenario en Jalisco, donde enfrentará el 3 de enero al Atlas y en caso de ganar, se medirá luego ante el vencedor de Monterrey y Leones Negros, los otros dos equipos invitados a participar del certamen.