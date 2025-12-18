La pretemporada de Chivas en Colima también empieza a reordenar el panorama en una de las posiciones más sensibles del equipo: la portería. Gabriel Milito ya tomó una decisión fuerte al no contar con Eduardo “Dragón” García, a quien se le buscará salida para que pueda sumar minutos, y definió una estructura clara con Raúl Rangel como titular y Óscar Whalley como suplente. En ese contexto, a futuro se observa la presencia de Ángel Robinho Romero entre los convocados.

Robinho es uno de los arqueros con más futuro de la cantera rojiblanca y, aunque todavía no ha dado el salto formal al Tapatío, su inclusión en la pretemporada habla de la confianza que el cuerpo técnico deposita en su proyección. El último torneo lo jugó con Chivas Sub-21 y este no es su primer acercamiento al plantel profesional: el juvenil ya ha realizado viajes con el primer equipo para partidos amistosos, una señal clara de que en Verde Valle lo siguen de cerca y lo consideran parte del proceso.

Desde lo futbolístico, Romero destaca por un rasgo que encaja de lleno con la idea de Milito: su tranquilidad y naturalidad para jugar con los pies. Es un arquero acostumbrado a ser primer pase, a participar activamente en la salida desde el fondo y a tomar decisiones bajo presión sin rifar la pelota. En un equipo que pretende construir desde atrás y asumir riesgos controlados, ese perfil no es un detalle menor.

Junto a Robinho también realiza la pretemporada Sebastián Liceaga, arquero con mayor recorrido en el Tapatío y más experiencia en la Liga de Expansión, además de que fue convocado al último Mundial Sub-20. Las convocatorias de ambos invitan a observar el futuro de la portería rojiblanca, aunque claro está que ambos atraviesan todavía su etapa de formación.

La portería de Chivas, bien cubierta a futuro

Así, la convocatoria de Robinho Romero se entiende dentro de una lógica clara: Milito empieza a ordenar el presente del arco sin descuidar el futuro. Con Rangel consolidado como titular, Whalley como respaldo y la salida del Dragón García, los juveniles aparecen como nombres a seguir. En silencio, desde la cantera, Chivas vuelve a formar otro portero como ya lo hizo con el Tala Rangel.