Comienza una nueva ilusión para las Chivas de Guadalajara, que ya pusieron primera con su pretemporada rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. Con algunas decisiones fuertes por parte del entrenador Gabriel Milito, el Rebaño viajó hacia Colima para comenzar con los trabajos de cara al próximo torneo.

Así como se sumó Brian Gutiérrez y también lo hará Ángel Sepúlveda, el Guadalajara realizó un recorte de hasta nueve jugadores que no serán tenidos en cuenta. Entre ellos, los más destacados son los casos de Érick Gutiérrez, Alan Mozo o Alan Pulido, quienes ya no entran en planes.

Víctor Guzmán es el objetivo de Chivas

Desde hace varias semanas se habla de que el Rebaño planea reforzar su zaga central y ayer se confirmó que el zaguero de Rayados, Víctor Guzmán, es el principal objetivo. El Toro, de 23 años, no estaría a gusto con su situación en Monterrey y ya estaría al pendiente de la posible oferta que envíe el Guadalajara por sus servicios.

La palabra de Ángel Sepúlveda antes de volar hacia Guadalajara

El experimentado delantero, Ángel Sepúlveda, será el segundo fichaje rojiblanco con vistas al Clausura 2026. Antes de emprender su vuelo hacia Guadalajara, el atacante enfrentó los micrófonos y contestó sobre lo que significará esta segunda etapa con el Rebaño: “Difícil, pero es un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos. Un reto y una responsabilidad enorme. ¿Ilusionado? Sí claro, siempre. Estoy preparado para este reto, me agarra en mejor momento”.

Se confirmó la salida de Cade Cowell

Otro de los descartes que tendrá el Rebaño será el atacante mexicoamericano Cade Cowell, quien regresará a los Estados Unidos para jugar un año cedido en el New York Red Bulls. “Los voy a extrañar a todos, chivahermanos. Gracias por siempre hacerme sentir parte de esta gran familia”, escribió en redes sociales el Vaquero, quien se marcha con 69 partidos disputados, 12 goles y 5 asistencias.

Los 30 convocados de Chivas a la pretemporada

Con varias ausencias de jugadores que no entran en planes y muchísimos canteranos, estos son los 30 elementos convocados por Gabriel Milito para la pretemporada en Colima.

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Sebastián Liceaga

•⁠ ⁠Robinho Romero

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Francisco Méndez

•⁠ ⁠Ángel Chávez

•⁠ ⁠Leonardo Jiménez

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Brian Gutiérrez

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Gael García

•⁠ ⁠Jorge Guzmán

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Ricardo Marín

•⁠ ⁠Sergio Aguayo