Ángel Sepúlveda por fin llegó a Guadalajara para reportar y oficializar su fichaje con Chivas de cara al Clausura 2026, en donde su alta cuota goleadora ilusiona a millones de aficionados rojiblancos de cara al próximo torneo.

El Cuate por fin apareció en la Perla de Occidente tras recibir unos días de descanso por su exhaustiva actividad que registró con Cruz Azul durante el segundo semestre del 2025, en donde un aficionado le lanzó una polémica petición.

Pese a que estaban los medios de comunicación registrando los detalles de la llegada del nuevo delantero del chiverío, un aficionado rojiblanco le hizo una petición especial, la cual fue captada por las cámaras y donde recordó el fracaso que protagonizó Chicharito en el redil.

“No seas como Chícharo, gallo“, le gritó un aficionado que se encontraba casualmente en el aeropuerto de la Perla de Occidente cuando llegó el nuevo refuerzo rojiblanco.

¿Por qué la afición se decepcionó de Chicharito?

Javier Hernández llegó como una solución ofensiva del Guadalajara de cara al Clausura 2024; sin embargo, tras dos años en el redil, se la pasó constantemente lesionado, por lo que nunca demostró su mejor versión futbolística, anotando solamente tres goles en Liga MX y uno en Concachampions.

El extenuante 2025 para Ángel Sepúlveda con Cruz Azul

Durante su último año con La Máquina, el ahora delantero de Chivas habría participado en los dos torneos de Liga MX, la Concachampions, la Leagues Cup, la Copa Intercontinental y en verano estuvo en Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que no ha tenido descanso.

Durante todo el año, disputó en total 50 partidos, por lo que en el Guadalajara quieren protegerlo dándole unos días de descanso físico y mental, sobre todo porque recién concluyó su participación en la Intercontinental.