Chivas se mantiene como un equipo en reconstrucción, por lo que la directiva y el cuerpo técnico están gestando una serie de cambios en el plantel de cara al Clausura 2026, en donde ya habría tres incorporaciones selladas para la escuadra rojiblanca, en donde ya se vislumbrarían cuáles serían los dorsales de cada uno.

Para el próximo semestre, el Guadalajara ya tiene anunciadas las contrataciones de Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, además están a punto de confirmar a Ángel Sepúlveda, quienes ya tendrían definido el número que usarían en su paso por el redil.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el ‘4K’ podría recuperar el número 14, recordando que él era el poseedor de dicho dorsal hasta que regresó Chicharito, a quien se lo entregó en señal de respeto a su trayectoria. Por si fuera poco, Brian Gutiérrez portaría en la espalda el número que dejó vacante Isaác Brizuela.

“Será interesante ver qué número va a tomar Ricardo Marín. Yo quiero pensar que ahora que se fue Javier Hernández va a volver a tomar el número 14. Era un número que él tenía y decidió cedérselo (…) Por cierto, el número 11, tengo entendido que lo va a tomar Brian Gutiérrez“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál sería el dorsal de Ángel Sepúlveda?

Un número recurrente en la carrera del Cuate siempre ha sido el dorsal ’15’, el cual quedaría vacante en el Guadalajara en este semestre debido a que era Érick Gutiérrez el que lo venía utilizando; sin embargo, al no entrar en planes del cuerpo técnico para el Clausura 2026, el nuevo delantero rojiblanco podría tomarlo.