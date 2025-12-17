Chivas se encamina a una renovación profunda de su plantel de cara al Clausura 2026, una reestructuración que podría provocar hasta 10 salidas en las próximas semanas. Una de ellas sería la de Isaac Brizuela, jugador que llevaba varios torneos prácticamente borrado del Primer Equipo y con actividad principalmente en Fuerzas Básicas, por lo que, tras la finalización de su contrato, ya no formará parte del Guadalajara.

A pesar de que en su momento expresó su deseo de retirarse en Chivas, Brizuela rompió el silencio con un mensaje que deja claro que no piensa colgar los botines todavía. En sus palabras dio a entender que seguirá buscando actividad futbolística, asegurando que “no ha perdido las ganas“, por lo que habrá que esperar noticias sobre su próximo destino. Mientras tanto, el Conejo no fue convocado a la pretemporada rojiblanca que inicia este miércoles.

“Un ganador no es el que siempre gana (nadie lo hace), sino el que nunca pierde las ganas… y se compromete a pagar el precio de la incomodidad y del dolor que exige mejorar física, mental y emocionalmente, hasta transformarse en la persona/deportista/equipo que merezca ganar”, compartió el aún jugador de Chivas en sus redes.

Isaac Brizuela estaba cerca de cumplir 11 años como jugador de Chivas, luego de llegar al Club en enero de 2015. Fue una pieza importante en la etapa más exitosa reciente del Guadalajara bajo el mando de Matías Almeyda, siendo parte de los títulos obtenidos y alcanzando un nivel que incluso lo llevó a la Selección Mexicana. Sin embargo, a sus 35 años, ya no tenía cabida en el esquema de Gabriel Milito, ni en el de entrenadores anteriores.

Solo 2 de las 10 bajas que planea Chivas se han confirmado oficialmente

Ahora, solo resta esperar a que se confirmen el resto de las salidas que se darían en los próximos días. Aunque los reportes señalan que serían alrededor de 10 las bajas para el Clausura 2026, hasta el momento únicamente las de Javier Hernández y Cade Cowell han sido oficializadas, por lo que al resto de los jugadores se les buscará acomodo conforme avance el mercado.