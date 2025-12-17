El Guadalajara se encuentra ya en plena preparación para emprender su viaje a Isla Navidad con el objetivo de llegar de la mejor manera en el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que hubo una discusión entre Gabriel Milito y Érick Gutiérrez que terminó de detonar la salida del mediocampista del equipo.

El Apertura 2025 se le destaca al Guti por haber comenzado como titular y capitán indiscutido a cerrar su participación como suplente. La lesión que sufrió ante América lo dejó fuera de la alineación titular y perdió a manos de Rubén González, quien con sacrificio y un juego correcto al momento de tocar el balón se ganó la titularidad.

De todas maneras, lo que pocos se imaginaban es la inminente salida de Érick Gutiérrez de Chivas porque es un futbolista con calidad y técnica probada. En medio de este contexto, dieron a conocer que hubo una discusión entre Gabriel Milito y el futbolista, la cual terminó de detonar su salida.

Gabriel Milito se destaca por ser un técnico que no se casa con referentes. (Foto: IMAGO7)

“Una discusión en la cual las cosas no terminaron bien entre el técnico Gabriel Milito y Érick Gutiérrez es el detonante en el que deja claro que ya no entra en planes. Ahí es donde toma la decisión por parte de la directiva, sobre todo del cuerpo técnico, de no darle otra oportunidad a Érick Gutiérrez. No solamente eso, sino que ya trajeron a alguien más para cubrir ese hueco. Entendiendo esa situación Guti, gracias. Búscale por otro lado”, reveló José María Garrido en Futbol con Cerebro.

Érick Gutiérrez saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Seguramente estará inconforme partiendo desde la cuestión futbolística. No podemos olvidar que Érick Gutiérrez sufrió lesiones en este torneo, dos lesiones que lo marginaron del equipo titular y estas lesiones se traducieron en una baja de juego para recuperar su lugar. Gabriel Milito ha demostrado que no respeta jerarquías cuando te lesionas. Si aparece alguien mejor, lo siento chato, pero perdiste tu lugar. (…) Esta cuestión ocurrió cuando se lesiona Guti entra el Oso y entra Govea, y se adueñaron de la media cancha, es competencia futbolística. Al parecer esta discusión que surgió, esta diferencia que surgió desde la parte futbolística hace que Érick Gutiérrez y Gabi Milito no terminen de la mejor manera. Por eso se determina la decisión de que Érick Gutiérrez ya no entren en planes”.

¿Qué jugadores no entran en planes en Chivas?

Según lo informado por diferentes reportes, Gabriel Milito decidió realizar una lista de siete jugadores que no viajan a Isla Navidad y que no serán tenidos en cuenta: Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas, Alan Mozo, Érick Gutiérrez, Teun Wilke y Alan Pulido. A ellos hay que sumar las bajas de Chicharito Hernández, Isaác Brizuela, Cade Cowell y Raúl Martínez.