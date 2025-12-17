Chivas inició oficialmente su pretemporada este miércoles con el viaje a Barra de Navidad, donde el plantel trabajará durante los próximos días en la preparación rumbo al Clausura 2026. El Club dio a conocer la lista de jugadores convocados para este primer tramo de trabajo y, aunque hubo varias sorpresas tanto en altas como en ausencias, una en particular llamó poderosamente la atención de la afición rojiblanca.

Diego Campillo salió lesionado tras el Clásico Tapatío

Se trata de Diego Campillo, quien a finales de octubre sufrió una fractura en el pie que, en el mejor de los escenarios, lo mantendría alejado de las canchas hasta finales de enero, perdiéndose el arranque del Clausura 2026. Sin embargo, su inclusión en la convocatoria para la pretemporada sorprendió a muchos aficionados, generando dudas e incluso incertidumbre sobre el estado real de su recuperación.

Todo apunta a que la presencia de Campillo en la pretemporada no implica un regreso inmediato a las canchas. El defensor habría sido convocado principalmente para realizar trabajo físico controlado y participar en actividades grupales y de integración, siendo poco probable que haga trabajo futbolístico intenso. La prioridad es no arriesgar una recaída, especialmente considerando que la lesión fue precisamente en el pie, una zona que debe sanar por completo antes de exigirla al máximo.

Desde que se dio a conocer la lesión, los tiempos de recuperación estimados colocaban su regreso entre finales de enero y principios de febrero, por lo que genera muchas dudas que esté listo más de un mes antes de la fecha más optimista. En ese sentido, su convocatoria podría apuntar más a un proceso de acompañamiento y readaptación física que a una inminente vuelta a la competencia.

Diego Campillo es uno más de los candidatos a subirse al Mundial de última hora

Diego Campillo se había convertido rápidamente en un titular indiscutible para Gabriel Milito y su nivel lo llevó incluso a ser mencionado por varios analistas como un posible candidato a la Selección Mexicana. Esa proyección se vio frenada por la inesperada lesión, por lo que el Clausura 2026 será clave para evaluar su regreso y determinar si puede retomar ese camino que, hasta hace poco, lo colocaba en el radar rumbo al Mundial.