Con el interés en César Montes, la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, se estarían preparando para la salida de un jugador clave para Gabriel Milito.

Se trata nada más y nada menos que de Diego Campillo, quien antes de su lesión se había convertido en un elemento importante en la zona baja para el estratega argentino, mostrando durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 un nivel impresionante.

El zaguero mexicano sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el clásico tapatío contra los Rojinegros del Atlas, y se espera su regreso para mediados de febrero del 2026.

En Verde Valle saben de su calidad y son conscientes de que, si recupera su nivel reciban ofertas de equipos del Viejo Continente por sus servicios, por ello es que buscarán la contratación del “Cachorro” Montes una vez finalizado el Mundial de 2026.

Chivas se estaría preparando para la salida de Diego Campillo.

¿Cuál es el valor de Diego Campillo en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Trasnsfermarkt, el actual valor de Diego Campillo es de apenas 1.5 millones de euros, equivalente a poco más de 31 millones de pesos, pero este precio podría aumentar en caso de que recupere su mejor versión, la cual lo tenía antes de su lesión como uno de los mejores centrales del balompié azteca.