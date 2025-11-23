Seamos realistas, a Cruz Azul le tocó bailar con la más fea en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, pues Chivas fue el equipo que mejor cerró la Fase Regular, así que le puede meter un gran susto a los pupilos de Nicolás Larcamón.

Y así lo consideró Jaire Pereira, quien en esta serie tendrá el corazón dividido, pues La Máquina fue el conjunto que le dio la oportunidad de debutar en la Primera División del futbol mexicano, mientras que en el Club Deportivo Guadalajara lo ganó todo bajo el mando de Matías Almeyda.

“La verdad es que cerró de mejor forma Chivas. Son dos equipos que quiero mucho, son dos equipos que están bien formados, son dos equipos que están haciendo bien las cosas”, comentó el exjugador mexicano en entrevista con Deportrece.

“Chivas cerró de manera espectacular y siempre he dicho que los equipos que cierran mejor el torneo se vuelven más complicados en Liguilla y ahora sí que gane el mejor”, agregó el ahora analista de FOX.

Jair Pereira tendrá el corazón dividido.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a la Liguilla?

En el caso de Chivas, venció en la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 a Rayados de Monterrey y gracias a esto se quedó con la sexta posición en la tabla general al sumar 29 unidades, producto de nueve victorias, dos empates y seis derrotas.

Mientras tanto, Cruz Azul dejó ir la oportunidad de adueñarse de la primera posición al caer en la última jornada ante Pumas y por consecuencia se quedó en el tercer escalón con 35 puntos, con un balance de 10 triunfos, cinco empates y dos descalabros.