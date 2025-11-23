En redes sociales el mundo Chivas armó un revuelo por la información que vincula la llegada de Ozziel Herrera a Verde Valle. Sin embargo, repasamos los 3 motivos que explican que el futbolista de Tigres no vaya a ser jugador del Guadalajara para el Clausura 2026.

A lo largo de las últimas semanas tanto Rebaño Pasión como varios medios que informan día a día del conjunto rojiblanco han informado que es claro que Javier Mier irá por tres jugadores para el próximo libro de pases. De momento se sabe que serían un central, un lateral izquierdo y un medio contención.

En el ataque estaría un gran interrogante debido a que mucho depende de las bajas que tendrá Chivas en esa posición. José María Garrido detalló que Ángel Sepúlveda, futbolista de 34 años de Cruz Azul, estaría en la carpeta del Guadalajara para que lleguen a reforzar para el Clausura 2026.

Por otro lado, en las últimas horas surgió el rumor de que el Rebaño Sagrado tendría cerrada la llegada de Ozziel Herrera a Tigres. Sin embargo, existen fuerte fundamentos para dejar claro que el futbolista formado en Atlas está más lejos que cerca de llegar a Verde Valle para el próximo torneo de la Liga MX.

El primer motivo que tira por tierra este fichaje es que el futbolista juega como extremo y Gabriel Milito no los utiliza en su sistema de juego. A su vez, si el entrenador argentino decidiera utilizar extremos cuenta actualmente con los siguientes tres en el primer equipo: Hugo Camberos, Yael Padilla y Cade Cowell.

¿Por qué Ozziel Herrera no entra en el sistema de juego de Gabriel Milito?

La realidad indica que Gabriel Milito utiliza por los carriles de Chivas a jugadores que tengan la capacidad de ir una línea de cal a la otra, característica que no cuenta Ozziel Herrera. A su vez, a Alan Mozo, Bryan González, Richard Ledezma, Miguel Gómez y José Castillo hay que sumar a Roberto Alvarado quien se adapta de la mejor manera a jugar como carrilero o lateral por derecha. Es más, en la Selección Mexicana el Piojo realiza una gran tarea al momento de retroceder.