Raúl Rangel se convirtió en una pieza clave para un Gabriel Milito que lo mantuvo firme a pesar de su pésimo inicio en el Apertura 2025. En medio de este contexto, hay motivos que llevan a pensar que Cruz Azul puede venir a la carga por el portero de la Selección Mexicana para el Clausura 2026 de la Liga MX.

No hay dudas de que el Guadalajara encontró en el futbolistas formado en Verde Valle la seguridad que no se encontraba hace varios campeonatos. Su gran momento con Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza lo llevaron a formar parte del proceso para el Mundial 2026.

Actualmente el Rebaño Sagrado se alista de la mejor manera para los Cuartos de Final de la Liguilla ante Cruz Azul, pero el mercado de pases está metido en la agenda rojiblanca. La Máquina Cementera es un protagonista activo en cada libro de pases y no sería extraño que venga a la carga por Raúl Rangel.

Raúl Rangel fue clave en Chivas a lo largo del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Los dirigidos por Nicolás Larcamón no solo perdieron a su portero para la Fiesta Grande, Kevin Mier, sino que además para el Clausura 2026. Es por esto no sería extraño pensar que el conjunto de La Noria levanten el teléfono y pregunten condiciones por un guardameta que además se destaca por tener buen juego de pies. A su vez, de cara a la Copa del Mundo 2026, llegaría a un equipo a ser titular y no a pelear de atrás el lugar con el colombiano. Cabe destacar que de momento no hay ningún medio ni periodista que de por hecho que se vaya a vivir esta situación.

La buena noticia de Chivas con Raúl Rangel

Una de las grandes noticias sobre el vínculo de Raúl Rangel con Chivas es que en su renovación el portero no puso ninguna cláusula de salida, según lo informado por César Huerta en su canal de Youtube cuando era vinculado con Tigres. De esta manera, queda claro que el portero rojiblanco está 100% comprometido con el Rebaño Sagrado y en este caso la decisión final es del Guadalajara.