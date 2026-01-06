Erick Gutiérrez se ha convertido en una de las salidas prioritarias de Chivas de cara al Clausura 2026, ya que no entra en planes de Gabriel Milito y su salario es uno de los más altos del plantel, por lo que existe prisa por encontrarle nuevo club. Con su baja, el Guadalajara abriría margen presupuestal para buscar el fichaje de un defensa central o reforzar alguna otra posición solicitada por el estratega argentino.

Aunque durante varias semanas se habló de su posible salida a la MLS con el San Diego FC, todo parece indicar que su destino estaría en regresar al Pachuca, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Sin embargo, los términos de la operación no serían tan favorables para Chivas, lo que ha generado debate en el entorno rojiblanco.

De acuerdo con el periodista Rodrigo Camacho, Gutiérrez saldría a préstamo por un año con opción a compra, en condiciones muy similares a las de Alan Mozo rumbo a los Tuzos. El principal detalle que falta por resolverse, y que ha retrasado el anuncio oficial, es que Pachuca no desea asumir por completo el alto salario del mediocampista, por lo que ambos clubes estarían negociando qué porcentaje del sueldo cubriría cada institución.

Por otra parte, cualquier operación que no implique una venta definitiva representa una pérdida para Chivas, considerando que el club pagó alrededor de 5 millones de dólares por su fichaje. Cada vez luce más complicado que el Guadalajara recupere esa inversión, debido a que al jugador le quedan pocos años de contrato y su edad ya no lo coloca dentro del perfil de reventa más atractivo.

Con la salida de Erick Gutiérrez, la única que queda pendiente es la de Alan Pulido

Si finalmente se concreta la salida de Erick Gutiérrez y se suma a la ya confirmada partida de Alan Mozo, el gran pendiente de la directiva seguiría siendo la situación de Alan Pulido. Su caso luce más complejo, ya que el delantero se niega a escuchar ofertas o reducir su sueldo, lo que dificulta cualquier negociación y mantiene al club con un compromiso salarial muy elevado para un futbolista que no entra en planes del cuerpo técnico.