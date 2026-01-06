Alan Pulido se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la directiva de Chivas, ya que el delantero se ha negado a escuchar ofertas o salir a otro equipo y exige que se le respete su contrato vigente. Dicho vínculo lo coloca entre los jugadores mejor pagados del plantel, con un salario cercano a 1.8 millones de dólares anuales, pese a que prácticamente no juega al estar descartado por Gabriel Milito debido a su bajo rendimiento y a su actitud dentro del grupo.

La directiva rojiblanca ha intentado colocarlo en varios equipos de la Liga MX, principalmente mediante un préstamo, pero ningún club ha estado dispuesto a asumir su alto sueldo. No obstante, el panorama podría cambiar pronto, ya que David Faitelson reveló que un equipo grande del futbol mexicano, con capacidad económica para cubrir esa cifra, tiene en la mira al atacante tamaulipeco.

Sin profundizar en mayores detalles, Faitelson aseguró que Alan Pulido estaría en el radar del Cruz Azul. La información gana relevancia debido a que el periodista mantiene buen relación con la directiva celeste, aunque por ahora se trataría únicamente de un análisis interno del club, que estudia alternativas en el mercado y buscaría cubrir el espacio que dejó Ángel Sepúlveda tras su llegada precisamente al Guadalajara.

A Pulido le resta un año de contrato con Chivas, por lo que cualquier vía que permita darle salida o aliviar la carga salarial sería bien vista por la dirigencia rojiblanca. En caso de no concretarse ninguna opción, no se descarta una liquidación anticipada del contrato, ya que en el interior del club existe la percepción de que su continuidad no es positiva para el vestidor.

Alan Pulido llegaría como tercera opción en la delantera del Cruz Azul

Cruz Azul, por su parte, recibió una oferta formal del Houston Dynamo por Mateusz Bogusz, operación que planea cubrir con el fichaje de Miguel Borja. Con el colombiano y Gabriel Fernández ya en el plantel, Alan Pulido llegaría como tercer delantero, un escenario similar al que vive actualmente en Chivas. Habrá que esperar si la posible propuesta se concreta y, además, si resulta atractiva para el delantero, cuya situación sigue siendo uno de los temas más delicados en el entorno rojiblanco.