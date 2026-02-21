En el inicio de la segunda parte del partido entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara, Bryan González hizo una espectacular barrida sobre Gabriel Fernández que vale como un gol, pues era el segundo tanto del equipo de Nicolás Larcamón.

El atacante uruguayo ya había ganado el esférico dentro del área de Raú Rangel, pero el “Cotorro” González alcanzó a barrerse de forma espectacular antes de que el “Toro” Fernández rematara al arco de nuestras Chivas.

Cabe mencionar que la segunda parte fue más intensa que el primero, con jugadas de peligro en ambas áreas, pero fue hasta la entrada de Ángel Sepúlveda cuando el Rebaño Sagrado logró empatar el compromiso en el Estadio Cuauhtémoc, aunque poco duró el gusto debido a que Carlos Rodríguez hizo el segundo para La Máquina.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras perder ante Cruz Azul?

El Club Deportivo Guadalajara seguirá en la cima de la tabla general a pesar de la derrota ante Cruz Azul, pues nadie lo alcanza, ya que cuenta con 18 unidades, mientras que su perseguidor más cercano, que es precisamente el cuadro de La Máquina, tiene 16 puntos.