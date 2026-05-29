Kevin Castañeda se ha convertido en tema de conversación entre seguidores de Chivas y América

Todo apunta a que Kevin Castañeda se convertirá en el primer refuerzo de Chivas para el Torneo Apertura 2026, toda vez que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, ya habría alcanzado un acuerdo económico con Xolos de Tijuana.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la cifra que el Rebaño Sagrado habría acordado con Xolos de Tijuana para concretar el fichaje, su “valor” ofrece una referencia sobre el monto de la operación.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista de 26 años está tasado en 6 millones de euros, de manera la negociación podría haberse cerrado en una cifra cercana a ese valor.

Kevin Casteñeda está muy cerca de llegar a Chivas.

Posible fichaje de Kevin Castañeda generó críticas al América

Cuando comenzó a circular la información de que Chivas habría alcanzado un acuerdo económico con Xolos de Tijuana por Kevin Castañeda, las reacciones no se hicieron esperar.

En redes sociales, numerosos aficionados del América dirigieron sus críticas hacia la directiva azulcrema, especialmente contra Santiago Baños, presidente deportivo.

“Santiago Baños se tiene que largar del América, ya le ganó Chivas otro refuerzo JAJAJAJA es una vergüenza”, “Puto Baños, antes era al revés, el Ame le ganaba todo”, “Chivas podría emular su tetracampeonato de los 60s (no pasará) y aún así el América no despediría a Santiago Baños jajaja”.