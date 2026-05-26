Gibrán Araige, periodista de TUDN, generó conversación en redes sociales tras una publicación en la que elogió la forma en la que la Selección de Estados Unidos anunció su convocatoria para el Mundial 2026.

En su mensaje, el comunicador destacó el estilo del combinado estadounidense y puso especial atención al llamado de Alejandro Zendejas. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió respuesta de Enrique Beas, quien reaccionó con ironía ante el comentario de Gibrán Araige.

El periodista respondió con un breve mensaje en tono sarcástico: “¡Órale qué padre!”. Ante esa reacción, Gibrán Araige decidió contestar a Enrique Beas, sin evitar la confrontación: “Tú te emocionas cuando tu equipo llena aeropuertos”.

Dicho comentario fue una clara alusión a la afición de Chivas, haciendo referencia a las concentraciones masivas de seguidores que suelen reunirse en aeropuertos cuando el equipo viaja o llega a distintas ciudades.

Cabe mencionar que el intercambio entre ambos comunicadores se viralizó rápidamente y generó opiniones divididas en redes sociales.

¿Cuándo reporta a Chivas a preteporada?

Luego de quedar eliminado en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, el plantel de Chivas se encuentra actualmente de vacaciones. Sin embargo, el Rebaño Sagrado ya tiene definida la fecha para regresar a la actividad, pues reportará el próximo 15 de junio en Verde Valle para arrancar oficialmente con los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026, donde buscará volver a ser protagonista del futbol mexicano.