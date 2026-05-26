Tras su exitoso paso por Chivas, Matías Almeyda ya tendría definida su fecha de llegada a México.

El regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano ya tiene fecha definida. Luego de varios años fuera de la Liga MX, el ex entrenador del Club Deportivo Guadalajara llegará a México el próximo viernes 29 de mayo para reportar con Rayados de Monterrey e iniciar los trabajos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026.

Dicha información fue revelada por Felipe Galindo. Cabe mencionar que la llegada del “Pelado” genera gran expectativa en Monterrey, pues la directiva regiomontana apuesta por un técnico con experiencia, carácter y una identidad futbolística bien marcada.

El estratega argentino arribará al país para ponerse de inmediato al frente del proyecto de “La Pandilla”, uno de los equipos que más presión tendrá para conquistar títulos en el siguiente semestre.

Con este movimiento, Matías Almeyda pondrá fin a una ausencia de ocho años del futbol mexicano. Su última etapa en la Liga MX quedó marcada por el exitoso paso que tuvo con Chivas, donde logró conquistar cinco títulos y devolverle protagonismo al Rebaño Sagrado.

Matías Almeyda llegará a México el próximo viernes.

¿Qué títulos conquistó Matías Almeyda con Chivas?

Durante su ciclo con el Club Deportivo Guadalajara, Matías Almeyda conquistó una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de Concacaf, convirtiéndose en uno de los entrenadores más queridos por la afición rojiblanca.

Ahora, el“Pelado” tendrá una nueva prueba en el futbol mexicano al tomar las riendas de Rayados de Monterrey, un club que cuenta con una de las plantillas más poderosas del país.