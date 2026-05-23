El exdefensor habló sobre la posibilidad de sumarse al nuevo proyecto del técnico argentino en Monterrey, aunque aseguró que hoy está enfocado en otra etapa profesional.

Matías Almeyda ya comenzó oficialmente una nueva etapa como director técnico de Rayados de Monterrey y tras el anuncio, uno de los nombres que surgió alrededor de su proyecto fue el de Jair Pereira. El exdefensor de Chivas, quien fue pieza clave en la etapa más exitosa del Pelado en Guadalajara, habló sobre la posibilidad de integrarse a su cuerpo técnico.

En una entrevista reciente, Jair Pereira dejó claro que mantiene una gran relación con el entrenador argentino y reveló que incluso existió una posibilidad de trabajar juntos en el pasado. “Con Matías tengo una muy buena relación. En su momento sí había posibilidad, pero en el equipo de Grecia”, comentó.

Sin embargo, el exjugador rojiblanco explicó que actualmente su presente profesional está lejos de los banquillos, ya que se encuentra concentrado en su faceta como analista en Fox Sports. “Ahora que yo estoy un poco más metido en el tema de Fox, he estado ahí en contacto con él. Ahora no creo que son los tiempos”, señaló.

Jair Pereira también aclaró que más allá de la buena comunicación que tiene con Almeyda, tampoco ha buscado acercarse para pedir una oportunidad dentro del nuevo proyecto de Rayados. “Tampoco he pedido la oportunidad, esa es la realidad. Creo que estoy más enfocado en este momento en el tema de Fox que estoy trabajando actualmente”, afirmó.

Jair Pereira sobre Matías Almeyda: “Un gran tipo”

A pesar de ello, Pereira volvió a demostrar el respeto y cariño que siente por quien fuera su entrenador en Chivas, equipo con el que conquistaron Liga MX, Copa MX y Concachampions. “La verdad que sí tengo una muy buena comunicación con él, un gran tipo, pues, ¿qué te puedo decir de él?”, concluyó.