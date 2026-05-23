El Piojo sigue sin poder brillar con el Tri y cada vez son más los aficionados que piden por caras nuevas en esa posición.

La Selección Mexicana se impuso por 2-0 a Ghana en uno de los últimos amistosos rumbo a la Copa del Mundo 2026. El Tri dirigido por Javier Aguirre logró la victoria gracias a los goles de Brian Gutiérrez -futbolista de Chivas- y Guillermo Martínez. Los cinco elementos del Guadalajara fueron de la partida y apuntan a estar en el próximo Mundial.

Pese al triunfo sin sobresaltos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, uno de los futbolistas rojiblancos resultó muy criticado por la afición en redes sociales: Roberto Alvarado. El Piojo sigue sin poder tener buenos partidos con la playera del Tri, donde ha tenido demasiadas oportunidades sin poder acercarse al nivel que muestra con el Rebaño Sagrado.

Alvarado compartió el tridente ofensivo con Armando González y Alexis Vega, pero no logró tener grandes intervenciones ofensivas. Desde hace ya un largo tiempo, el Piojo ha sido más importante en la fase defensiva que desequilibrante con el balón en los pies. El hecho de que sea prácticamente una fija en el 11 de Javier Aguirre genera cierta indignación en un importante sector de los aficionados.

En medio de una fuerte rotación que se llevó a cabo, el referente rojiblanco de 27 años salió reemplazado a los 15 minutos de la segunda mitad, dejándole su lugar a Isaías Violante. De hecho, el joven extremo americanista logró generar más peligro que el Piojo durante el tiempo que estuvo sobre el campo de juego, generando aún más críticas para el jugador de Chivas.

Aficionados piden a Diego Lainez en lugar de Roberto Alvarado

Mientras Alvarado no marca un gol con México desde julio de 2023 en semifinales de Copa Oro ante Jamaica, muchos aficionados consideraron que su lugar debería ser ocupado por Diego Lainez, futbolista de 26 años que actúa en Tigres UANL y esta temporada registró seis goles y nueve asistencias en 48 partidos disputados.