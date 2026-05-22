Ante la ola de rumores que ponen al Guadalajara en negociaciones para fichar al mediocampista de los Bravos, se ha revelado la única forma en que podría llegar al redil.

La directiva de Chivas poco a poco ha ido construyendo un plantel poderoso que ha logrado competirle de tú a tú con todas las potencias de la Liga MX y convirtiéndolo en un serio contendiente al título bajo la tutela de Gabriel Milito, quien tendría un papel trascendental en la contratación de refuerzos.

Desde la salida de los españoles de la cúpula rojiblanca, Javier Mier, Alejandro Manzo y Amaury Vergara han trabajado de forma conjunta para buscar refuerzos, los cuales han sido atinados y han provocado un salto de calidad en el Guadalajara.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó la nueva política que hay en el conjunto rojiblanco y es que solo se buscarán refuerzos si así lo solicita Gabriel Milito, ya que el entrenador argentino dejó en claro que con el plantel que tiene puede pelear por el campeonato.

“Guadalajara, en este mercado más que en otros, está en un plan de si el técnico me pide, voy a hacer todo el esfuerzo posible, la plata necesaria, solo sí el técnico me lo pide. Si el técnico no lo pide, no le vamos a mover.

“Porque la indicación del técnico fue: ‘mantenme este grupo y con eso estoy bien, no me hacen falta refuerzos’“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Denzell García sí gusta, pero no habría negociaciones

“Sí es del interés del Guadalajara. Es un muchacho al que han seguido desde hace mucho tiempo y encaja en el esquema de juego de Gabriel Milito y que, hasta lo que ha sabido la directiva hasta el día de hoy, no le conocen mayores problemas extra cancha.

“¿Interesa al Guadalajara? Sí. ¿Lo están negociando? Ahora mismo, no (…) A la oficina dirigencial de los Bravos, no ha llegado una sola oferta ni de Chivas, de Monterrey o de América”, concluyó el comunicador.