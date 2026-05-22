El Club Deportivo Guadalajara también se hizo presente en la Final del Clausura 2026 gracias a un aficionado rojiblanco

La Final de Ida del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas dejó una postal que no pasó desapercibida en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, debido a que un aficionado de Chivas apareció entre la multitud previo al silbatazo inicial.

En lo que seguidores de Cruz Azul y Pumas acudían al inmueble para alentar a sus equipos, la presencia de un aficionado del Club Deportivo Guadalajara entre la multitud llamó de inmediato la atención.

Y si bien, el Rebaño Sagrado se quedó en el camino tras caer ante Cruz Azul en las Semifinales, eso no evitó que un “chivahermano” se diera cita en el partido más importante del Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que como suele ocurrir en este tipo de eventos, la aparición del aficionado rojiblanco no tardó en provocar reacciones en redes sociales, donde comenzaron a surgir bromas y comentarios por parte de la afición del futbol mexicano.

¿Cuándo es la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Destacar que la Final de Vuelta del Clausura 2026 se disputará este domingo 24 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y dicho encuentro podrá seguirse a través de las señales de TUDN, ViX y Azteca Deportes.