Chivas es por mucho el equipo más mexicano y uno de los clubes con mayor identidad en toda la Liga MX. Sin embargo, eso nunca ha impedido que aficionados de otros países terminen enamorándose de los colores rojiblancos, algo que ha quedado demostrado constantemente con celebridades internacionales que han presumido su cariño por el Guadalajara, especialmente ahora que las redes sociales permiten ver este tipo de momentos alrededor del mundo.

Ahora, todo parece indicar que las Chivas tienen un nuevo aficionado internacional de talla mundial, pues Drew McIntyre, una de las máximas superestrellas de la WWE, apareció recientemente en un video entrenando con la camiseta rojiblanca. Lo más llamativo fue que al terminar la grabación el luchador escocés dijo “Arriba Guadalajara, arriba las Chivas”, situación que rápidamente llamó la atención de la afición y que incluso fue republicada por la cuenta oficial del Guadalajara en inglés.

De hecho, esta conexión entre McIntyre y el Rebaño Sagrado no parece ser algo improvisado. Durante el fin de semana de WrestleMania, celebrado el pasado 18 y 19 de abril, un aficionado acudió a una firma de autógrafos usando la camiseta de Chivas y el escocés reconoció inmediatamente al Club. Cuando le explicaron que era “de las Chivas de México”, Drew respondió de inmediato “Guadalajara”, dejando claro que ya conocía perfectamente al equipo rojiblanco.

Cabe señalar que, a diferencia de otras celebridades que simplemente usan camisetas por moda, Drew McIntyre sí es un auténtico apasionado del futbol. El luchador ha confesado en distintas ocasiones que es seguidor de los Rangers de Escocia, del Liverpool en la Premier League y ahora también de Chivas, además de apoyar constantemente a la Selección de Escocia, a la que seguramente seguirá muy de cerca durante el Mundial 2026.

Varios famosos internacionales han confesado ser aficionados de Chivas

A lo largo de los años, varias celebridades internacionales han mostrado públicamente su simpatía por el Guadalajara, ya sea usando la camiseta rojiblanca o declarando directamente su admiración por el Club. Entre los casos más llamativos aparecen figuras como la excampeona de UFC Alexa Grasso, el cantante Maluma, el exjugador de la NFL Chad Ochocinco y el velocista Usain Bolt, demostrando que la identidad y grandeza de Chivas trasciende mucho más allá de México.