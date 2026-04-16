Chivas es considerado uno de los equipos más grandes de la Liga MX, colocándose históricamente en la misma conversación que clubes como América, Pumas y Cruz Azul. Esta relevancia ha provocado una constante competencia por ganar aficionados no solo dentro de México, sino también en el extranjero, algo que quedó demostrado recientemente con una curiosa dinámica en la que participaron actores de la popular serie Malcolm el de en medio.

Todo ocurrió en una dinámica organizada por ESPN, donde tres de las principales estrellas de la serie eligieron con qué jersey de los cuatro grandes del futbol mexicano consideraban que se veían mejor. Fue ahí donde el actor Justin Berfield, recordado por interpretar a Reese, no dudó en elegir la camiseta del Rebaño Sagrado por encima del resto, llamando la atención de los aficionados rojiblancos.

Aunque quedó claro que los actores no están muy familiarizados con la Liga MX e incluso bromearon sobre si se trataba de una pregunta con trampa, Justin Berfield eligió de inmediato la camiseta rojiblanca al ver las imágenes editadas de él con los distintos uniformes. Su reacción fue espontánea, declarando que “esta de las rayas rojas y blancas es genial”, comentario que rápidamente fue celebrado por seguidores del Guadalajara en redes sociales.

Por su parte, los otros protagonistas tomaron decisiones distintas, pues Frankie Muniz, quien interpreta a Malcolm, eligió el jersey de Pumas, aunque confesó tener una camiseta del América. En tanto, Chris Masterson, actor que dio vida a Francis, se inclinó por el uniforme de Pumas, aunque confesó que el jersey de Chivas le parecía “el más fuego”, reconociendo su atractivo visual.

Varios famosos internacionales se han dejado ver vistiendo el jersey de Chivas

La presencia internacional de Chivas no es casualidad, ya que varios famosos alrededor del mundo han sido captados vistiendo la camiseta rojiblanca. Entre los casos más llamativos se encuentran figuras como la excampeona de UFC Alexa Grasso, el cantante Maluma, el exjugador de la NFL Chad Ochocinco y el velocista Usain Bolt, quien incluso destacó la filosofía del club al señalar: “¿Sólo talento local y así es de los más ganadores? Muy bien, Chivas, sigue así”, dejando en claro el impacto que tiene la identidad del Guadalajara más allá de México.