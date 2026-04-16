Las Chivas de Guadalajara vienen de perder por 4-1 en su visita a Tigres UANL, pero mantienen el liderato del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado se vio superado en el Volcán, aunque también existió una polémica que pudo cambiar el curso del partido: la fuerte entrada de Rodrigo Aguirre sobre el Oso González, la cual debió ser tarjeta roja.

Aunque no es excusa, porque luego Tigres fue superior al Guadalajara, aquella incidencia bien pudo cambiar la historia. E incluso, Aguirre fue protagonista con un gol para los Felinos, por lo que el hecho de que continuara en el campo no pasó desapercibido.

Lo más preocupante para la afición rojiblanca, es que aquella roja perdonada a Aguirre no fue la única en estas semanas. De hecho, en los últimos tres juegos del Rebaño, a los rivales se le perdonaron acciones similares: primero fue un planchazo de Christian Reyes sobre Omar Govea, en la victoria de Chivas por 3-2.

Las tres expulsiones que le perdonaron a los rivales de Chivas.

Más tarde, ante Pumas, tuvo lugar otro trámite muy parejo en el que Chivas debió remontar y alcanzó la igualdad en el último suspiro. Pero antes, hubo otra fuerte entrada por parte de Rodrigo López a Fernando González, la cual tampoco fue sancionada con la severidad que ameritaba. Por último, el planchazo de Aguirre nuevamente al Oso, terminó siendo el más destacado por el marcador adverso, pero no fue un hecho aislado en estas últimas jornadas.

No hubo sanción para Maximiliano Quinteros

Tras la derrota de Chivas por 4-1 ante Tigres en la jornada 14 del Clausura 2026, la Comisión de Arbitraje determinó que no sancionará al árbitro Maximiliano Quinteros por su decisión de no expulsar a Rodrigo Aguirre tras un fuerte planchazo sobre Fernando González. A pesar de que algunas tomas de video sugerían una tarjeta roja clara, la Comisión respaldó el actuar del silbante basándose en una perspectiva específica donde se interpreta que el atacante no pudo evitar el contacto por la inercia de la jugada al disputar el balón.