La situación de Fidel Barajas en Atlético de San Luis atraviesa un momento complejo. El joven extremo de 20 años prácticamente no forma parte de la rotación habitual en este Clausura 2026. Su presencia se limita a la banca de suplentes, pero en muchos otros casos, ni siquiera entra en la lista de convocados. Lejos de consolidarse como una alternativa ofensiva, su rol ha sido secundario dentro de una plantilla donde no logró hacerse un lugar.

Los números acompañan esa sensación: suma apenas seis partidos en el Clausura 2026, con un total de 138 minutos y una única titularidad, justamente frente al Guadalajara. Aunque anotó un gol importante para igualar de último minuto frente a Xolos de Tijuana en la Jornada 3, su cesión empieza a perder sentido desde lo deportivo.

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Este presente también expone lo que fue su etapa en Chivas de Guadalajara, donde nunca llegó a afirmarse en el primer equipo. Desde su arribo como una apuesta joven, su participación fue limitada y sin oportunidades reales de continuidad: apenas siete partidos disputados y nunca como titular, lo que derivó en la decisión de buscar minutos fuera del club para acelerar su crecimiento.

Sin embargo, su paso previo como cedido en D.C. United tampoco logró cambiar esa tendencia. Allí, a lo largo de un semestre, apenas tuvo cinco partidos jugados y sin incidencia directa en el marcador. Ese patrón se repite ahora en San Luis, donde suma experiencias pero no logra transformar esas oportunidades en un salto competitivo claro.

Fidel Barajas debe regresar a Chivas

Pensando en lo que viene, el futuro de Fidel Barajas volvería a quedar ligado a Chivas, que mantiene su ficha y deberá definir qué camino tomar. Con contrato vigente y aún en etapa de desarrollo, el club tendrá que evaluar si le da una nueva oportunidad en el equipo o si opta por una nueva cesión que realmente le garantice el protagonismo que hasta ahora no consiguió.