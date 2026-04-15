Chivas confirmó este miércoles la salida definitiva de Alan Pulido, cuyo contrato fue rescindido de forma anticipada de mutuo acuerdo luego de no entrar en los planes de Gabriel Milito durante todo el Clausura 2026. La noticia no solo fue bien recibida por gran parte de la afición, sino que también representa una excelente noticia para la directiva desde el punto de vista financiero.

Esto se debe a que Alan Pulido era uno de los jugadores que más cobraba dentro del plantel, una situación que no habría generado tanto ruido si su rendimiento hubiera estado a la altura en el terreno de juego. Sin embargo, al no ser así, el club ahora podrá ahorrarse una verdadera millonada que podría destinarse a fichajes o renovaciones importantes de cara al próximo torneo.

Alan Pulido dificultó su salida de Chivas.

El salario de Alan Pulido ascendía a 1.8 millones de dólares anuales, por lo que si se toma en cuenta que aún le quedaban aproximadamente siete meses y medio de contrato con el Guadalajara, el cual finalizaba a finales de 2026, la directiva rojiblanca se habría ahorrado cerca de 1.125 millones de dólares tras rescindir su vínculo, una cifra considerable dentro de la planeación económica del club.

Ahora, todo apunta a que la masa salarial liberada por la salida de Alan Pulido será utilizada en la construcción del plantel para el próximo torneo. A esto podrían sumarse las posibles ventas de jugadores que se concreten después del Mundial, movimientos que podrían generar ingresos importantes y permitir una renovación estratégica del equipo.

Para Chivas está pendiente ahora la salida de Erick Gutiérrez, quien también saldría del equipo

Otro caso que apunta a resolverse en los próximos meses es el de Erick Gutiérrez, pues su situación dentro del equipo es muy similar a la que vivía Alan Pulido antes de su salida. El mediocampista también ha quedado fuera de los planes deportivos y entrenaba en condiciones similares a las que tenía el ahora exdelantero rojiblanco, por lo que no sería extraño que su salida se concrete durante el mercado de verano, completando así un nuevo ajuste en la estructura del plantel.