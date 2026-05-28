El exjugador del Guadalajara destapó los detalles del altercado que protagonizó con el futbolista felino al término del partido del Clausura 2017.

La Final entre Chivas y Tigres del Clausura 2017dejó momentos memorables, no solamente por el título obtenido por la escuadra que dirigía Matías Almeyda; sin embargo, también hubo otras anécdotas alrededor como el zape que le dio Miguel Ponce a Jesús Dueñas al término del partido.

El Guadalajara se proclamó campeón por décima segunda ocasión en su historia aquella tarde del 28 de mayo del 2017, en donde la pasión se desbordó en todo el país y en la cancha, en donde los ánimos se calentaron y se llegaron hasta los empujones.

Es por eso que ahora, nueve años después, el Pocho recordó cómo se originó la riña con Jesús Dueñas que desencadenó en el zape que le dio al término del partido y que le ocasionó ser blanco de amenazas por parte del exjugador de los felinos.

“Todo pasó porque traían un pique Guido Pizarro con Gallito y Édgar Dueñas y estaban cerca de donde estábamos nosotros en la banca, calentando. Nosotros nos metemos y les decimos cosas y todo el rollo y ahí nos empezamos a hacer de palabras.

“Justo cuando pitan el final, él termina en esa zona. Entonces yo me meto y nos empezamos a hacer de palabras y en eso me tira un cabezazo y yo me saco y me vuelvo a acercar: ‘cálmate, tranquilo’. Me hace otro así (cabezazo), entonces ahí sí dije: ‘ay, cabrón’. Entonces me hice para atrás y le doy el zape.

“Estaba celebrando Matías Almeyda y la cámara lo va siguiendo a él, entonces ahí estamos nosotros y se ve el zape que le doy. Al día siguiente la mano inflamada porque sí fue buen putazo. Tanto que se enojó y me amenazó en la rueda de prensa”, explicó el exfutbolista en el podcast Cracks y Mortales.

Tigres tuvo su venganza seis años depsués

El 28 de mayo del 2023, exactamente seis años después del título del Guadalajara, ambas instituciones se reencontraron en la Final del Clausura 2023, en donde la fortuna le sonrió a los Tigres, quienes remontaron una desventaja de dos goles para coronarse a costa del Rebaño en la cancha del Estadio Akron.