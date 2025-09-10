La última vez que el Club Deportivo Guadalajara visitó el Estadio Ciudad de los Deportes para medirse con el Club América se llevó un lapidario 4 a 0 en contra. Sin embargo, en el último tiempo no le cayó mal visitar al equipo azulcrema. A partir de ello, Miguel Ponce considera que Chivas tiene una buena chance el próximo sábado.

“Normalmente, las estadísticas en estos partidos ya pasan a un segundo plano. A Chivas se le da de visitante. Al América se le da en el Akron. No sé qué pasa, pero yo creo que Chivas tendría que aprovechar eso e ir a buscar el marcador, es un hecho”, manifestó el Pocho en una charla en exclusiva con Rebaño Pasión.

El Estadio Ciudad de los Deportes albergará el América vs. Chivas de la jornada 8 del Apertura 2025. (Getty)

“América tampoco es la gran cosa hasta ahora. Sí, en cuestión de resultados, ha sumado de a 3, pero yo creo que Chivas despliega mejor fútbol. Entonces yo creo que deben de seguir por ahí y obviamente tienen que mejorar los errores puntuales, porque en cada partido o les marcan un penal por las desconcentraciones o se equivoca la defensa”, analizó.

Finalmente, agregó: “Esos detalles los tienen que cuidar y los tienen que corregir ya. Obviamente tienen que trabajar con su fútbol, ser intensos, tratar de quitarle la pelota al América, que ellos corran detrás de la pelota. Yo creo que Chivas sí lo puede complicar“.

Miguel Ponce quiere que se mantenga el proyecto de Gabriel Milito en Chivas

“Para Chivas son finales. El error que se pudiera cometer es correr a Milito“, opinó Miguel Ponce en una primera entrega de la entrevista. El exjugador del Rebaño Sagrado piensa que hay un buen nivel futbolístico bajo la conducción del DT argentino, por lo que hay que tenerle paciencia.

“Normalmente, cuando vives estas situaciones, dices: ‘Bueno, no tienen ni pies ni cabeza, no hay idea de juego, no hay absolutamente nada y además están perdiendo’. Hasta los mismos entrenadores rivales han reconocido el futbol que ha venido trabajando el equipo“, expresó.