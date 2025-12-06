Las Chivas de Guadalajara ya se alistan para lo que será el Clausura 2026 de la Liga MX, después de lo que fue un torneo que alcanzó a ilusionar a su afición, pero que terminó con eliminación en los cuartos de final ante Cruz Azul. La directiva rojiblanca se ha movido rápido para intentar potenciar más la plantilla que seguirá estando a cargo del entrenador argentino, Gabriel Milito.

Lo que opina Gabriel Milito sobre Ricardo Marín

El Rebaño Sagrado planea una renovación en el ataque y el que estará de regreso será Ricardo Marín, después de su etapa a préstamo en Puebla. El ‘4K’ regresará a la nómina rojiblanca a pedido del entrenador Gabriel Milito, quien de acuerdo con información de Alejandro Ramírez, está interesado en el sacrificio sin balón del futbolista: “Al técnico le gusta por el esfuerzo, porque siente que le puede aportar al equipo (…) El tema de Ricardo tiene paloma de parte del técnico”, afirmó.

Chivas volvió a rechazar a Sebastián Córdova

Un jugador que ha estado en el radar rojiblanco durante varios mercados es sin duda Sebastián Córdova, quien apunta a estar viviendo sus últimos días como jugador de Tigres UANL. En esta ocasión, fue Chivas el que rechazó su fichaje, por preferir a Brian Gutiérrez, futbolista que se desempeña en una posición similar y que llegará al Rebaño con apenas 22 años y un gran potencial de reventa.

Yael Padilla habría sido ofrecido al América

Un jugador que ha tenido muy poco protagonismo bajo el mando de Milito ha sido Yael Padilla, atacante de 19 años que supo ser una de las grandes promesas del Rebaño Sagrado. Según contó Alejandro Ramírez, su gente de representación está intentando encontrarle otras opciones y en una de esas habría sido ofrecido nada menos que al América, gran rival del Guadalajara. ¿Estaría dispuesto a semejante cambio de un equipo a otro?

México recibirá a Corea del Sur en el Estadio Akron

La casa de las Chivas de Guadalajara ya tiene fecha confirmada para su primer partido mundialista. Tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026, se supo que la Selección Mexicana recibirá a Corea del Sur en el Estadio Akron, por la Jornada 2 de la fase de grupos, el día jueves 18 de junio de 2026, con horario a confirmar.