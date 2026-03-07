El proyecto deportivo de Chivas luce cada vez más sólido desde la llegada de Gabriel Milito, no solo con una Dirección Técnica que ha logrado darle al equipo un estilo de juego que lo ha convertido en uno de los conjuntos más competitivos de la Liga MX, sino también con futbolistas que han respondido de gran manera desde su incorporación al Guadalajara. En varios casos, el crecimiento individual de algunos jugadores también ha estado ligado directamente al trabajo del entrenador argentino.

Ricardo Marín ha destacado con sus asistencias.

Uno de los casos más llamativos es el de Ricardo Marín, quien regresó al Rebaño Sagrado para una nueva etapa tras su préstamo con Puebla. Su vuelta al club generó varias dudas e incluso críticas por parte de algunos aficionados, ya que recibió un voto de confianza para competir por minutos junto a delanteros como Armando González y Ángel Sepúlveda. Sin embargo, en lo que va del torneo ha sabido responder a esa oportunidad con actuaciones muy efectivas.

Está claro que Marín tiene un rol discreto dentro del plantel, pues en cinco de los ocho partidos del torneo ha ingresado desde el banquillo y apenas suma 77 minutos en el campo. Aun así, ha logrado convertirse en el máximo asistidor del Guadalajara en lo que va del Clausura 2026, superando incluso a jugadores con perfil creativo como Richard Ledezma.

El delantero rojiblanco dio una asistencia a Yael Padilla que significó el triunfo ante Juárez en la Jornada 2, mientras que frente a Cruz Azul habilitó a Ángel Sepúlveda para el gol que momentáneamente empató el partido, aunque en ese encuentro el equipo no pudo sumar puntos. Más allá de los resultados, queda claro que Marín entiende perfectamente su función dentro del equipo y la está cumpliendo al pie de la letra.

Ricardo Marín es un delantero completamente enfocado a asistir a sus compañeros

Si se analizan sus características dentro del campo, queda claro que Ricardo Marín no es un delantero tradicional enfocado únicamente en marcar goles. De hecho, es uno de los atacantes de la Liga MX que menos remata a portería y que registra menores cifras de goles esperados (xG). Sin embargo, destaca en otros apartados ofensivos: lidera al equipo en toques dentro del área para remate, asistencias esperadas y presiones, además de ser uno de los futbolistas más efectivos ganando balones por aire, una cualidad con la que constantemente genera peligro para el Guadalajara.