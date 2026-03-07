Chivas se enfrenta esta noche al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un partido lleno de rivalidad que paraliza a Jalisco y a buena parte del país, especialmente al tratarse de la rivalidad más longeva del futbol mexicano. Para llevarse el triunfo en un duelo de esta magnitud, todos los jugadores deberán ofrecer su mejor versión en la cancha, pero hay un futbolista que está llamado a marcar diferencia gracias al torneo que ha venido realizando.

Si bien muchos reflectores están puestos sobre Armando González para el partido de este sábado, incluyendo los de la propia cuenta oficial de Chivas que recientemente le dedicó un artículo y hasta de algunas casas de apuestas que abrieron mercados especiales para él, la realidad es que el jugador mejor evaluado del Guadalajara en el Clausura 2026 es Efraín Álvarez, por lo que gran parte de la generación ofensiva del equipo podría recaer sobre su talento.

De acuerdo con la plataforma de análisis deportivo Sofascore, Efraín Álvarez es el futbolista de Chivas con mejor rendimiento en lo que va del torneo, registrando una calificación promedio de 7.34. Detrás de él aparecen Roberto Alvarado con 7.15 y Daniel Aguirre con 7.11, quienes completan el Top 3 de los jugadores más destacados del Rebaño Sagrado durante el Clausura 2026.

Además, el momento que vive el atacante rojiblanco cobra todavía mayor relevancia si se toma en cuenta que Efraín Álvarez está compitiendo por un lugar de último momento en la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Con la convocatoria de la próxima Fecha FIFA de marzo cada vez más cerca, una gran actuación en un partido tan mediático como el Clásico Tapatío podría ayudarle a sumar puntos en la consideración del cuerpo técnico nacional.

Armando González sí deberá dar un gran partido contra el Atlas y repetir su gran actuación

Aun así, la afición rojiblanca también espera una noche especial de Armando González. Gran parte de esas expectativas nacen de lo ocurrido en el Clásico Tapatío anterior, cuando el delantero firmó una actuación histórica con hat-trick incluido en la goleada 4-1 que Chivas consiguió en el Estadio Akron. Por ello, muchos seguidores del Guadalajara confían en que el atacante pueda repetir una actuación similar que impulse al equipo nuevamente en la pelea por el liderato de goleo dentro del torneo.