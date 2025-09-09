Aunque el Club Deportivo Guadalajara no tuvo el mejor rendimiento en algunos pasajes del Apertura 2025, existe un consenso sobre las buenas intenciones del equipo. En ese sentido, Miguel Ponce consideró que hay que tener paciencia en el proyecto de Gabriel Milito. Además, comentó que los errores individuales perjudicaron al conjunto tapatío, y señaló especialmente a Erick Gutiérrez.

“Hay que tener un poco de paciencia porque los resultados van a llegar. Obviamente que hay que mejorar detalles porque, si bien hay jugadores que no están en su máximo nivel, aún así el equipo compite”, manifestó en un diálogo exclusivo con Rebaño Pasión.

Erick Gutiérrez fue señalado por Miguel Ponce como un jugador de Chivas que debe elevar su nivel. (Getty)

“Ahora, recuperando el nivel de estos muchachos y cometiendo la menor cantidad de errores posibles, yo creo que este equipo puede tener, de la mitad del torneo en adelante, un buen regreso“, agregó. Luego además de marcar las fallas de Gutiérrez, indicó que Gilberto Sepúlveda y Luis Romo tampoco tienen un buen nivel.

“Guti, que es el que maneja la pelota, de repente se equivoca mucho. El mismo Tiba me ha sorprendido, ha tenido errores muy puntuales. El mismo Romo, que son jugadores referentes del fútbol mexicano, ya a estas alturas. Entonces tienen que llevar la batuta de este equipo. Si ellos no andan bien, se nota en el equipo”, expresó Ponce con contundencia.

Miguel Ponce ve a Cade Cowell, Yael Padilla y Hugo Camberos como posibles soluciones

Respecto al bajo nivel de Erick Gutiérrez y Luis Romo, Miguel Ponce observa algo similar a cuando Fernando Beltrán no tenía un buen rendimiento. “Era como cuando el Nene Beltrán no andaba bien, lo notabas en el equipo, pasa lo mismo“, sostuvo antes de pedir oportunidades para 2 canteranos y por la recuperación de Cade Cowell.

“Además, siento que tienen que recuperar a Cade Cowell, a ese jugador que llegó con ímpetu, con ganas, metiendo goles. También creo que (Gabriel Milito) le tiene que dar más minutos a otros jugadores que pueden marcar la diferencia, como Yael (Padilla) y (Hugo) Camberos. Por ahí va la cosa.

“Los va a ir identificando. En los últimos minutos contra Xolos, que fue cuando revertieron la situación y empataron el partido, ahí se dio cuenta qué jugadores son los que tiene que utilizar. La diferencia fue abismal de esos 30 minutos finales a los 70 minutos que tuvieron al inicio. Te das cuenta quién sí tiene que jugar”, concluyó.