Una de las noticias más importantes en la previa a cada Clásico Nacional es la designación arbitral. Para el partido del próximo sábado el elegido fue Óscar Mejía. A partir de las 21:15 horas del centro de México, el Club Deportivo Guadalajara visitará al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Además, el equipo estará conformado de la siguiente manera: Christian Kiabek Espinosa Zavala y Enrique Isaac Bustos Díaz serán los jueces de línea. En el VAR estará a cargo Diana Pérez Borja asistida por Enrique Martínez Sandoval. El cuarto árbitro será Iván Antonio López Sánchez.

Óscar Mejía será el silbante en el América vs. Chivas del próximo sábado. (Getty)

Chivas no atraviesa una buena racha respecto a decisiones arbitrales

Uno de los puntos negativos de Chivas que Gabriel Milito señaló con mayor frecuencia fue la seguidilla de errores defensivos que permitieron, por ejemplo, penales para los rivales. Sin embargo, el Mariscal prefirió no criticar al arbitraje, pese a que varias de las decisiones en contra del Rebaño Sagrado fueron mínimamente discutibles.