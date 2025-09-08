El próximo sábado Chivas vuelve a enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional por el Apertura 2025. En medio de esta semana clave, Daniel Brailovsky calienta el partido más importante del campeonato al afirmar que el Rebaño Sagrado es un equipo chico. ¿Se motivan los jugadores del Guadalajara para responder en el campo de juego?

No hay dudas de que una de las grandes deudas que tiene el conjunto rojiblanco es imponerse con autoridad ante las Águilas. La última vez que sucedió fue en la vuelta de la Semifinal de la Liguilla donde el equipo de Veljko Paunovic lo dio vuelta.

El próximo sábado será un partido clave debido a que Gabriel Milito se juega gran parte de su continuidad en Chivas cuando enfrente a América. En medio de este contexto, el Ruso Brailovsky calienta el Clásico Nacional con una picante declaración.

Leyenda de América lanza polémico comentario contra Chivas.

“Igualarlo o no (el Clásico), las distancias son enormes, el cielo y la tierra, es imposible, el más grande es el América (…) las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa… Entiendo que hay que vender, porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos al lado del América“, expresó el exjugador de las Águilas en TUDN.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.