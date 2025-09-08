El próximo sábado Chivas tiene un duelo clave frente a América por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. De cara a la nueva edición del Clásico Nacional Ramón Morales señaló que no está de acuerdo con los cambios constantes en el cuerpo técnico del Guadalajara. Especialmente porque los jugadores necesitan continuidad en un proyecto.

Hace unas semanas Ricardo Peláez señaló en la mesa de Futbol Picante que el Guadalajara es un equipo de alta presión y que hay que saber soportarlo. Esta característica del Rebaño Sagrado la comenzó a sentir el entrenador argentino por la falta de resultados a pesar de realizar buenos partidos y las decisiones que toma.

Gabriel Milito sabe muy bien que sus Chivas es un equipo que propone y que juega bien, pero que los resultados no se dan porque siempre hay errores propios. De cara al juego contra América, el cual podría ser clave en su gestión, Ramón Morales advirtió, implícitamente, a la directiva de Chivas que los jugadores necesitan continuidad de un proyecto, pero para se necesitan dar resultados.

Ramón Morales advirtió a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Es muy difícil que también como jugador, estar aguantando que se va un entrenador, es complicado, una salida de DT es fracaso de equipo y de jugador, debe dolerte estar cambiando de entrenador, espero que sea una conjunción de que creen en Milito y el proyecto, y que se pongan las pilas para ganar el Clásico, darían un gran golpe para lo que viene”, expresó en diálogos con TUDN.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.