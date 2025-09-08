Gael García, canterano rojiblanco, fue parte de la pretemporada del primer equipo de Chivas y actualmente se prepara para capitanear a la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. En una entrevista para el portal de la FIFA, el juvenil afirmó estar “agradecido con la vida por estar viviendo esto”. Con 17 años, es sin dudas una de las grandes joyas de la Fuerzas Básicas.

Actualmente, Gael García entrena con el primer equipo de Chivas pero participa con el Sub-21 de Pepe Meléndez, donde recientemente le marcó un gol a Cruz Azul. El juvenil reconoce que aprende del recién llegado Richard Ledezma y reflexiona sobre su rápido ascenso entre categorías: “Soy alguien que siempre quiere más y que aparece en los momentos difíciles”.

Se mete y se juega: Gael García en el Premundial Sub-17 de Concacaf (Imago7)

Durante sus concentraciones con el primer equipo, Gael García compartió habitación con uno de los referentes como lo es Luis Romo, además de desarrollar cercanía con otro líder como Érick Gutiérrez. Con Chivas, el canterano suele actuar como un falso nueve, con mayor libertad para bajar, recibir y generar juego. En la Selección Mexicana Sub-17 será nada menos que el capitán designado por Carlos Cariño.

El rol de Gael García en la Selección Mexicana Sub-17

Pese a que será quien lleve el brazalete, Gael García prefiere un liderazgo horizontal dentro del equipo. “Yo le puedo exigir a quien sea y él me puede exigir a mí. Creo que eso es lo bonito del grupo que tenemos, todos nos exigimos. Nadie es más que nadie”, afirma. Antes de cada encuentro, su mensaje a los compañeros es sencillo: “que metamos, que corramos. Lo principal es divertirnos, siempre mantenernos felices”

“El profe me pide ser un jugador de área a área: llegar para atacar, para defender, sacar el balón desde abajo y hacer jugar al equipo”, explica sobre su rol. Recientemente, García anotó el gol de la victoria contra Brasil en un partido amistoso. México ya posee dos títulos mundiales en esta categoría (2005 y 2011), por lo que el canterano rojiblanco no se achica: “Tenemos que ir partido a partido, día con día, pero el objetivo ahí está, es quedar campeones del mundo”.