La directiva de Chivas se encuentra cien por ciento enfocada en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, en donde la prioridad es conformar un plantel poderoso para competir por el título; sin embargo, también deben atender la situación de otros jugadores que estaban a préstamo.

Uno de los que comienzan a generar incertidumbre sobre su futuro es el delantero Daniel Ríos, quien estuvo a préstamo con opción de compra en la escuadra del Vancouver Whitecaps de la MLS durante el 2025; sin embargo, la temporada recién llegó a su final.

La escuadra en la que militaba el mexicano se proclamó campeón de conferencia la semana pasada y este sábado cayó en la Final de la MLS contra el Inter de Miami de Lionel Messi, por lo que deberá regresar al redil como subcampeón.

Durante esta Temporada 2025, Daniel Ríos participó en 33 partidos en total en el que colaboró con cuatro goles y tres asistencias para la causa del conjunto canadiense, aunque nunca pudo consolidarse como titular indiscutible con su club.

¿Daniel Ríos volverá a Chivas para el 2026?

La realidad es que se desconoce si el Vancouver Whitecaps hará válida la opción de compra que se les ofreció con el préstamo del delantero, por lo que en caso de no convencer a los canadienses, deberá reportar con el Guadalajara el próximo lunes 15 de diciembre cuando arranque la pretemporada.

Daniel Ríos durante la ceremonia de premiación (GETTY IMAGES)

¿Cómo le fue a Daniel Ríos con Chivas?

El delantero es producto de la cantera del Guadalajara, aunque nunca pudo debutar con la escuadra rojiblanca, por lo que empezó a probar fortuna en Estados Unidos, por lo que años después fue buscado como refuerzo para el Clausura 2023 cuando militaba en el Charlotte FC.

Fernando Hierro accedió a desembolsar 4 millones de dólares; sin embargo, no le tuvieron mucha paciencia, ya que solo anotó un gol en su primer semestre, por lo que en menos de un año fue cepillado por Veljko Paunovic y comenzaron a buscarle acomodo en otros clubes.