Una de las noticias que ha causado más revuelo en las horas recientes es que Sebastián Córdova se ha estado ofreciendo para poder jugar en Chivas; sin embargo, la directiva ha rechazado la propuesta, por lo que prefirieron avanzar con el fichaje de Brian Gutiérrez.

Sin embargo, la realidad es que dentro del Guadalajara tendrían en mente diversos factores por los cuales despreciar al mediocampista que milita en Tigres; sin embargo, uno de los más importantes sería un desaire que le hizo el futbolista al Rebaño hace varios años.

El comunicador Alejandro Ramírez, que destapó el desprecio de los tapatíos a Córdova, amplió la información sobre dicha situación, explicando que el jugador quiere recibir los reflectores para tratar de subirse al Mundial; sin embargo, una mala declaración del jugador le ha cerrado la puerta del conjunto rojiblanco.

“Sebastián Córdova. Me decían que lo ofrecieron el torneo pasado y en el actual también, pero no van por él. Características diferentes y les corre la sangre diferente, ya está Brian Gutiérrez.

“Entendiendo también que Córdova no está a gusto donde se encuentra y quiere a un equipo que lo proyecte, que lo ayude para tratar de llamar la atención del técnico Javier Aguirre de cara al Mundial.

“Después de lo que dijo cuando se supo que había cierto interés de parte de este lado de traerlo, menos. Lo toman como si hubiera sido un desaire, porque prefirió ir a un equipo con un proyecto para pelear cosas importantes y Chivas estaba en un proceso de reconstrucción a fondo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo fue el desprecio de Sebastián Córdova a Chivas?

Debido a su formación en el América, el mediocampista ha manifestado en varias ocasiones su rechazo hacia el Guadalajara, en donde la más recordada es cuando precisamente fichó con Tigres, asegurando que prefirió a los universitarios porque con ellos sí sería contendiente al título, además de minimizar a la afición del Rebaño, entre otras cosas.